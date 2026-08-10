Gazzetta rivela: “La missione di Paratici è portare un esterno offensivo di spessore alla Fiorentina”

L’obiettivo è garantire a Grosso altre opzioni

Al momento la casella più sguarnita è quella degli esterni offensivi: la missione di Paratici è portarne uno di grande spessore a Firenze, per garantire al tecnico altre opzioni. Servirà anche un altro attaccante per sostituire Piccoli, in trattativa con il Bologna. Il nome caldo è quello di Mateo Pellegrino del Parma, valutato 30 milioni dal club emiliano, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.