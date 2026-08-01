Gazzetta rivela: "La Fiorentina può offrire a Mastantuono la titolarità rispetto ad altri club"

Un aspetto sicuramente non da poco per il Real

Il Real Madrid ha deciso di cedere in prestito Franco Mastantuono per farlo crescere e poi riportarlo alla base. La lista delle pretendenti è lunga in Europa e in Italia, fra cui Milan e Roma, ma i viola sono vigili da giorni e ora aspettano un risposta da parte del talento argentino classe 2007, risposta che potrebbe arrivare entro questo fine settimana, anche se la Fiorentina non ha intenzione di mettergli fretta.

Poi ci sarebbero da definire molti altri aspetti, però il benestare del giocatore è l’ostacolo attuale da superare. Il test di oggi in Austria, anche se non è programmato un incontro fra le società, è l’occasione per un nuovo contatto perché è presente il d.s. Paratici che ha pure ottimi rapporti con i Blancos. Mastantuono preferirebbe un club che giochi in Europa, ma Firenze può offrigli qualcosa che non troverebbe altrove ovvero la titolarità. Un aspetto non da poco anche per il Real che avrebbe la certezze di vederlo maturare altrove, tenendo comunque il controllo del suo cartellino per il futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.



