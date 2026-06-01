Gazzetta rivela: “Kean nelle ultime due gare poteva giocare ma è stato scongiurato il rischio ricaduta”

A breve ci sarà un incontro tra proprietà-dirigenza-mister in cui verranno stabiliti le intenzioni e il percorso su Kean

Presto per fare previsioni, ma ci sono alcune certezze come i primi due macro step che attendono la questione Kean: il primo è il confronto sul piano tecnico-economico fra proprietà-dirigenza-allenatore (da definire a breve) in cui verranno stabiliti le intenzioni e il percorso per il futuro e in cui l'argomento Kean è per forza centrale sia per l'ingaggio da 4,5 milioni che é il più alto della squadra, sia per il ruolo che ricopre.

Il secondo step sarà invece proprio la clausola da 62 milioni che, anche se molto alta, è inserita nel contratto con efficacia dall'1 al 15 luglio ed è una tempistica da rispettare. Lo scorso anno per lui si erano mossi dall'Arabia e anche in questa sessione niente può essere dato per scontato. Nella stagione appena terminata hanno avuto un grande peso gli infortuni, oltre alle difficoltà di tutta la squadra alla quale, a sua volta, sono mancate le reti dell'attaccante. Ora però sta ricaricando le pile e si è messo alle spalle il problema alla tibia che lo ha costretto a stare fuori dal mese di aprile.

Nelle ultime due gare di campionato in realtà sarebbe anche stato pronto a scendere in campo ma, con la salvezza già raggiunta, nessuno ha voluto rischiare una ricaduta visto il buon percorso di recupero fisico fatto nel finale di stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.