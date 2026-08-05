Gazzetta rivela: “Il Real Madrid è disposto a pagare il 50% dello stipendio di Mastantuono”

L’argentino si sta avvicinando sempre di più alla Fiorentina

Franco Mastantuono si sta avvicinando sempre più alla Fiorentina, in prestito semplice dal Real Madrid. Ogni tassello sta andando al proprio posto, compresa la possibilità dei due club di mettersi d'accordo su come ripartire l'ingaggio del giocatore che percepisce 3,5 milioni all'anno, con il Real che contribuirebbe al massimo per il 50% (ma non oltre) al pagamento dell'ingaggio.

I club sono a caccia dell'intesa e la sensazione, per quanto filtra dalla Spagna, è che un accordo possa essere trovato anche perché sono state proprio le due società a convenire per prime sulla bontà dell'operazione che può portare benefici a entrambe: ai viola per mettere in rosa, anche se solo a titolo temporaneo, una pedina di talento, ai Blancos per permettere al giocatore di crescere sotto gli occhi attenti di una dirigenza amica e in una piazza in grado di valorizzarlo e di rilanciarlo ai livelli altissimi mostrati nel River Plate. Anzi, tra le due società si sta discutendo di prolungare di un'altra stagione il prestito se la Viola dovesse qualificarsi per Champions o Europa League (non in Conference). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.