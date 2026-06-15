Gazzetta rivela: "Fiorentina su Ounahi del Girona, Paratici l'ha visionato al Mondiale"

Può giocare sia come vice Fagioli che come mezzala

Ultima tappa New Jersey, per assistere all'esordio del Brasile e visionare dal vivo un talento già da tempo nei radar della Fiorentina. Fabio Paratici ha trascorso le ultime ore americane a East Rutherford, una mezzoretta in macchina da New York, dove la Selecao di Carlo Ancelotti ha pareggiato contro il Marocco nel primo match del suo Mondiale. Il diesse viola era in tribuna insieme alla compagna, l'attrice Pilar Fogliati, e si è goduto lo spettacolo iridato, ma soprattutto Ounahi, centrocampista della squadra africana. Palleggio e corsa, un bel modo per mettersi in vetrina con la sua nazionale dopo la delusione della retrocessione col Girona.

Ounahi per la Viola non e una sorpresa, il marocchino era già stato segnalato dalla rete di scouting della Fiorentina e qualcuno era stato anche in Spagna per vederlo giocare. Ounahi ha passato la prima selezione ed è finito tra gli obiettivi per la Viola che verrà. Al Mondiale Ounahi ha ritrovato la verve perduta in terra spagnola: acquistato dal Marsiglia nel 2023 per meno di dieci milioni, un anno dopo è finito in prestito al Panathinaikos e poi al Girona un'estate fa. Le cose in Spagna non sono andate come se l'era immaginate e adesso è pronto a fare di nuovo le valigie. Alla Fiorentina piace per la sua duttilità, perché può fare il regista e pure la mezzala. Il club dei Commisso sperava di prenderlo a cifre contenute vista la retrocessione del Girona, ma il Mondiale rischia di far salire di brutto le sue quotazioni e soprattutto di aumentare la concorrenza. Lo scrive La Gazzetta dello sport.