Gazzetta rivela: “Fiorentina pronta a disertare la Supercoppa. Il Napoli non vuole giocarla in Arabia Saudita”

Napoli e Fiorentina hanno fatto sapere di essere pronte a non partire. Provocazione? Impossibile per i contratti già firmati. La Fiorentina (come accaduto di recente anche su altri temi) si è allineata alla posizione di De Laurentiis, spesso in opposizione con le scelte della Lega. Che stavolta ha fatto sapere di aver pronta la soluzione: Milan e Atalanta, nella classifica del 22-23 subito dopo Inter e Lazio, sarebbero pronte a subentrare. Provocazione e contro-provocazione? Il Napoli ha fatto sapere di non voler giocare il trofeo in Arabia Saudita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.