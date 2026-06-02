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Gazzetta rivela: “Dodò si è offerto alla Roma, ieri primi contatti tra i due club. Il prezzo? 15 milioni”

Quello del brasiliano è un profilo che non dispiace a Gasp

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2026 09:46
Gazzetta rivela: “Dodò si è offerto alla Roma, ieri primi contatti tra i due club. Il prezzo? 15 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
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Nelle ultime ore è salita con forza la candidatura di Dodo della Fiorentina. Il brasiliano è in scadenza 2027 e in rottura con l'ambiente viola, ieri primi contatti tra i due club. Dodo si è offerto alla Roma e ha già parlato con alcuni giocatori giallorossi. Il prezzo si aggira sui 15 milioni e il profilo non dispiace a Gasperini in un'ipotetica coppia verdeoro con Wesley. Anche lo stipendio (oggi guadagna 1,5 milioni a stagione) sarebbe ampiamente alla portata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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