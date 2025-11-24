24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta rivela: “Caviglia di Piccoli messa male, solo oggi pomeriggio scopriremo come sta”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

24 Novembre · 08:54

di

Probabilmente contro l'AEK "straordinari" per Kean

Chiaro, al momento il piatto, come quello della sua squadra, piange: Kean ha segnato appena due gol in campionato e non ha mai timbrato in Conference dove ha giocato solo l’andata del playoff col Polissya in cui è stato espulso rimediando due turni di squalifica. A Vienna non è stato portato, a Mainz sì, entrando per Piccoli. Che dal Franchi è uscito sabato con una caviglia messa male. Solo da questo pomeriggio scopriremo come sta.

Ma, a parte l’utilizzo di un Edin Dzeko che finora ha avuto poco minutaggio, è presumibile che giovedi contro l’Aek Atene, zeppo di ex italiani, il tecnico debba chiedere uno sforzo al centravanti titolare. Anche perché ormai è sotto gli occhi di tutti: la Viola resta aggrappata al suo totem, sempre in grado di fare la differenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

