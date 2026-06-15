Gazzetta: "Ritorno di fiamma per Luiz Henrique. Ma lo Zenit per lui chiede troppo, oltre 25 milioni"

Il ds Paratici ha guardato anche l'ala destra ai Mondiali

Non solo Ounahi. Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha guardato in Usa con occhio diverso anche il brasiliano Luiz Henrique, entrato nella ripresa al posto di Paquetà nella sfida tra Brasile e Marocco, ala destra dello Zenit San Pietroburgo.

Dribbling, progressione, assist e giocate che farebbero comodo alla Viola, da tempo alla ricerca di esterni offensivi per il 4-3-3 di Fabio Grosso. La Fiorentina lo aveva visionato e cercato già in passato, quando in panchina c'era Raffaele Palladino e lui giocava ancora nel Botafogo. Il limite principale è il prezzo: la valutazione attuale è superiore a 25 milioni di euro, cifra considerata eccessiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.