Gazzetta: “Rinnovo Mandragora, la Fiorentina non ha fretta. Colloqui a fine mercato? Bologna vigile”

Rimane da capire il futuro di Mandragora

Rimane da capire cosa accadrà per Mandragora che ha in ballo il rinnovo, ma è possibile che si vada alla fine della finestra di mercato anche perché la Fiorentina non ha fretta visto che c’è un’opzione fino al 2027, con 25 presenze da almeno 45 minuti nel 2025-26.

Così ci sarebbe un anno in più alla stessa cifra percepita adesso, circa 1,3 milioni a stagione. Però Rolando piace al Bologna che continua a corteggiarlo mentre i viola nel frattempo hanno nel mirino Nicolussi Caviglia che ha l’interesse dello stesso club rossoblù in una sorta di intreccio di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

