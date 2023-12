Gazzetta: rinforzo in difesa? Fiorentina su Ratiu, su di lui c’è anche il Villarreal. Ci sono anche altre opzioni

Dalla Romania sono convinti che i viola siano fortemente interessati ad Andrei Ratiu, terzino classe 1998 del Rayo Vallecano. Il difensore romeno, in scadenza nel giugno del 2028 e non ha collezionato tanto minutaggio in questa stagione. Su di lui ci sarebbe l’interesse anche della sua ex squadra, il Villarreal, ma se la Fiorentina dovesse fare le cose convinta della sua scelta la soluzione di un suo arrivo potrebbe essere fattibile.

Se volessero, invece, guardare in Italia, i viola potrebbero puntare su Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Un punto fermo dei granata, visto il grande impiego fin dall’inizio di stagione. Anche Holm non è molto soddisfatto dei suoi primi mesi all’Atalanta. L’ex Spezia era già stato nell’interesse della Fiorentina in passato e il suo profilo sarebbe l’ideale per lo stile di gioco di Vincenzo Italiano. Pista più complicata, infine, quella che porta a Davide Faraoni del Verona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.