Gazzetta, qui Genoa: Prandelli a rischio esonero. Pronto Ballardini?
Sempre più incerto il futuro del tecnico dopo il k.o. interno con il Torino. Il presidente Preziosi valuterà: se la panchina salterà a breve, l’unica alternativa è il ritorno del ravennate.Fonte: Gazz...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 15:04
Sempre più incerto il futuro del tecnico dopo il k.o. interno con il Torino. Il presidente Preziosi valuterà: se la panchina salterà a breve, l’unica alternativa è il ritorno del ravennate.
Fonte: Gazzetta.it