Labaro Viola

Gazzetta, qui Genoa: Prandelli a rischio esonero. Pronto Ballardini?

Sempre più incerto il futuro del tecnico dopo il k.o. interno con il Torino. Il presidente Preziosi valuterà: se la panchina salterà a breve, l’unica alternativa è il ritorno del ravennate.Fonte: Gazz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 15:04
Gazzetta, qui Genoa: Prandelli a rischio esonero. Pronto Ballardini? -
News
Prandelli
Condividi

Sempre più incerto il futuro del tecnico dopo il k.o. interno con il Torino. Il presidente Preziosi valuterà: se la panchina salterà a breve, l’unica alternativa è il ritorno del ravennate.

Fonte: Gazzetta.it

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok