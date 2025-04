Gazzetta punge: “Primo tempo della Fiorentina? Un inno alla lentezza. Zero gol, zero divertimento”

Il primo tempo della Fiorentina, diversa per sei undicesimi dalla formazione di giovedì nell’andata dei quarti di Conference League, è un inno alla lentezza. Tutti portano la palla, nessuno gioca a uno o due tocchi. E così il Parma fa in fretta a compattarsi e ostruire ogni linea di passaggio. Ma non è solo una questione tattica. I gialloblù sembrano anche più determinati e aggressivi, fin dal fischio d’avvio.

Una dormita generale consente subito a Valeri di creare l’unico pericolo del primo tempo: il colpo di testa di Bernabé non è angolato e a De Gea basta non muoversi per respingere. La Fiorentina si impantana in una manovra asfittica in cui Fagioli si perde, Mandragora non trova i tempi per inserirsi e l’unica soluzione è lo scatto di Dodò. Il terzino brasiliano ingaggia una sfida di sprint con Valeri, ma quando la vince è impreciso al cross o al tiro.

Un gioco così lento anestetizza la qualità migliore di Gudmundsson e complica la vita di Kean, raramente chiamato all’uno contro uno. Servirebbero combinazioni sulle corsie e il sovraccarico di una zona per poi effettuare un cambio di gioco sul lato debole: invece è tutto casuale. Nella ripresa c’è quasi solo l’errore di Kean e un gol annullato a Richardson per fuorigioco. Il Parma si abbassa un po’ troppo, ma i cambi di Palladino (in tribuna per squalifica) non incidono. E così finisce come era logico: zero gol, zero divertimento, zero tutto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.