Gazzetta punge la Fiorentina: "La squadra cotta dai 34 gradi è quella di casa. Viola fischiata e contestata"

La Fiorentina ieri si è fatta ribaltare

Il Torino si prende la prima vittoria in campionato ribaltando la Fiorentina. Per rimontare, Abate ha rivoltato i suoi: passa da 3-5-2 a 4-3-1-2, gli ingressi soprattutto di Belghali e Bragança danno più respiro e creatività, la squadra cotta dai 34 gradi è solo quella di casa, una Fiorentina spenta, fischiata e contestata.

Se nella prima parte al Torino era mancato lo spunto in area, di fronte al 67 per cento di possesso, la stangata da lontano dell’ex Mandragora e la zampata in acrobazia del Che Adams danno i tre punti ai granata. Il Toro mostra più equilibrio, precisione (89 per cento di passaggi riusciti contro 83) e chiude anche con palleggio sicuro, nascondendo palla ai viola. Il caso di Rolando Mandragora, il migliore in assoluto, è simbolico degli ultimi giorni di mercato. Nel turno precedente era in campo con la Fiorentina, adesso sta dall’altra parte e dimostra di non aver tremori: da un lato la voglia di aiutare la sua nuova compagnia, dall’altro l’orgoglio di volersi far rimpiangere. Ci riesce.

Segna la rete del pari e viene applaudito dal suo ex pubblico, con celebrazioni anche alla fine. Discorso opposto per Njie, che aveva iniziato il campionato in granata. Anche lui poteva riscrivere subito la storia: dopo 80 secondi, ha sul piede la chance dell’1-0, dopo precedente miracolo di Perri su Mastantuono, ma la sua conclusione è respinta sulla linea da Fortini, un altro che in estate aveva percorso la tratta Firenze-Torino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.