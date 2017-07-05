Gazzetta, Politano per il dopo Bernardeschi ma Corvino vuole anche Eysseric e Larsson. Rigoni..
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, al primo posto per sostituire un ormai partente Federico Bernardeschi c'è Matteo Politano..
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 11:17
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, al primo posto della lista per sostituire un ormai partente Federico Bernardeschi c'è Matteo Politano. Il Sassuolo chiedere per il proprio attaccante 15 milioni anche se la Fiorentina non è disponibile a darne più di 8. Il si con il giocatore già c'è, ora c'è da limare le due parti. Per Eysseric si attende solo l'ufficialità mentre Corvino continua a lavorare per Larsson. Il DS leccese però, continua a spingere anche per l'esterno dell'Independiente Rigoni...