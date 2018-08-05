Gazzetta, Pjaca martedì alle visite. La speranza è di giocare già con la Samp
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, Marko Pjaca martedì sosterrà le visite mediche per la Fiorentina. La speranza per lo stesso croato e per Pioli, è quella di scendere in...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 11:12
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, Marko Pjaca martedì sosterrà le visite mediche per la Fiorentina. La speranza per lo stesso croato e per Pioli, è quella di scendere in campo già contro la Sampdoria il 19 di Agosto all’esordio in campionato.