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Gazzetta, Pjaca martedì alle visite. La speranza è di giocare già con la Samp

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, Marko Pjaca martedì sosterrà le visite mediche per la Fiorentina. La speranza per lo stesso croato e per Pioli, è quella di scendere in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 11:12
Gazzetta, Pjaca martedì alle visite. La speranza è di giocare già con la Samp -
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, Marko Pjaca martedì sosterrà le visite mediche per la Fiorentina. La speranza per lo stesso croato e per Pioli, è quella di scendere in campo già contro la Sampdoria il 19 di Agosto all’esordio in campionato.

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