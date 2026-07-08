Gazzetta: “Piccoli nonostante le tante richieste non vorrebbe andarsene. Obiettivo convincere Grosso”

Il centravanti non ha dato agli agenti l'input di trovare soluzioni

Nonostante le richieste, la volontà di Roberto Piccoli ad ora sarebbe quella di iniziare la stagione in viola, mettersi alla prova e farsi conoscere da Grosso per dimostrare a Firenze il proprio valore, con l’obiettivo di riscattare la passata stagione in cui non ha inciso come avrebbe voluto. Lo scenario può cambiare ma ad ora il classe 2001 non vorrebbe andarsene e non ha dato agli agenti l’input a trovare altre soluzioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.