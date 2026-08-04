Gazzetta: "Piccoli, futuro ancora da scrivere. Grosso lo stima, lui vuole la Fiorentina"

I 25 milioni spaventano: si lavora solo sull'ipotesi del prestito con diritto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio anche a Roberto Piccoli, deciso a convincere Fabio Grosso e a ritagliarsi un ruolo nella Fiorentina. L'attaccante ha lasciato il segno in tutte le amichevoli disputate finora, mostrando una continuità realizzativa che in passato gli era mancata.

Grosso continua a dargli fiducia e apprezza le sue caratteristiche, mentre il centravanti si sta trovando bene con le idee di gioco del tecnico campione del mondo 2006. Piccoli sarebbe felice di restare in viola, anche se è ancora presto per parlare del suo futuro.

Intanto si è raffreddato l'interesse della Lazio, ma non si escludono possibili operazioni in prestito con diritto di riscatto, considerati i 25 milioni di euro richiesti per l'acquisto a titolo definitivo. Per il momento, però, il pensiero dell'attaccante è rivolto esclusivamente alla Fiorentina.