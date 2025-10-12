Gazzetta: “Per Kean oggi esami alla caviglia. Da capire se ci sarà contro Israele”

Kean della Fiorentina ha lasciato lo stadio zoppicando, e nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni per capire se potrà essere disponibile per la sfida contro Israele a Udine.

L’infortunio arriva in un momento di forma straordinaria per Kean,che con la maglia azzurra ha messo insieme numeri impressionanti: quattro partite consecutive in gol e sei reti complessive nella serie aperta.

Inoltre, è andato a segno nelle ultime quattro gare valide per le qualificazioni mondiali, un traguardo raggiunto in passato solo da tre grandi attaccanti italiani — Roberto Bettega, Filippo Inzaghi e Gigi Riva. Questi dati confermano la crescita e la maturità di un giocatore che sembra aver trovato la sua continuità e la piena consapevolezza del proprio talento.

Il commissario tecnico Rino Gattuso, pur preoccupato, mantiene la speranza di recuperarlo, consapevole dell’importanza di Kean per l’equilibrio e la forza offensiva della squadra. «Abbiamo bisogno di lui», ha ribadito il ct, sottolineando quanto Moise sia ormai un punto di riferimento per il gruppo. L’Italia è già in viaggio verso il Friuli con la caviglia del suo centravanti in forse, e l’attesa per gli esami medici è carica di speranza: la sfida contro Israele dipende anche dalla possibilità di rivedere in campo il suo bomber più in forma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.