Gazzetta: "Per Kean oggi esami alla caviglia. Da capire se ci sarà contro Israele"

Gazzetta: “Per Kean oggi esami alla caviglia. Da capire se ci sarà contro Israele”

12 Ottobre

FiorenKean

Kean ieri ha lasciato il campo zoppicando

Kean della Fiorentina ha lasciato lo stadio zoppicando, e nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni per capire se potrà essere disponibile per la sfida contro Israele a Udine.

L’infortunio arriva in un momento di forma straordinaria per Kean,che con la maglia azzurra ha messo insieme numeri impressionanti: quattro partite consecutive in gol e sei reti complessive nella serie aperta.

Inoltre, è andato a segno nelle ultime quattro gare valide per le qualificazioni mondiali, un traguardo raggiunto in passato solo da tre grandi attaccanti italiani — Roberto Bettega, Filippo Inzaghi e Gigi Riva. Questi dati confermano la crescita e la maturità di un giocatore che sembra aver trovato la sua continuità e la piena consapevolezza del proprio talento.

Il commissario tecnico Rino Gattuso, pur preoccupato, mantiene la speranza di recuperarlo, consapevole dell’importanza di Kean per l’equilibrio e la forza offensiva della squadra. «Abbiamo bisogno di lui», ha ribadito il ct, sottolineando quanto Moise sia ormai un punto di riferimento per il gruppo. L’Italia è già in viaggio verso il Friuli con la caviglia del suo centravanti in forse, e l’attesa per gli esami medici è carica di speranza: la sfida contro Israele dipende anche dalla possibilità di rivedere in campo il suo bomber più in forma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

