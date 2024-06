Gazzetta: “Per Carboni l’Inter chiede 30 mln. Fiorentina, Lazio, Atalanta e 2 club di premier alla finestra”

Per l’Inter, i fondi per sostenere la seconda parte della campagna acquisti arriveranno da Valentin Carboni, che un posto nell’Inter non ce l’ha per vari motivi, tra cui quello di una potenziale difficile collocazione tattica nel 3-5-2 di Inzaghi. Il giovane, attualmente impegnato in Coppa America, non ha molta voglia di un percorso professionale che non gli permetta di giocare subito con continuità, cosa che chiaramente l’Inter non può garantirgli. Inoltre, c’è anche una questione legata all’aspetto finanziario. Carboni l’estate scorsa ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro fino al 2028, con uno stipendio di circa 800 mila euro netti. Compenso che ora Carboni vorrebbe aumentato, qualunque sia il suo futuro. In pratica: anche nell’eventualità, ad oggi improbabile, che resti in nerazzurro, il giovane si aspetterebbe un adeguamento, derivante anche dalla recente convocazione per la Coppa America con la Selección e da una valutazione di mercato chiaramente cresciuta.

Probabilmente, non sarà un problema per l’Inter. L’argentino è in procinto di essere ceduto: su di lui ci sono Fiorentina, Atalanta, Lazio e due club della Premier League. Nessuno, finora, ha avviato trattative concrete. L’Inter ha comunque fissato il prezzo: 30 milioni di euro. Il desiderio dei dirigenti nerazzurri sarebbe quello di mantenere una clausola di riacquisto, ma non è detto che ci riescano: molto dipenderà dal tipo di interlocutore. Sicuramente sarà importante anche vedere come andrà la Coppa America attualmente in corso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

CdS: “Prestito con diritto a 17 mln, è la prima offerta dell’Atalanta, la Fiorentina rilancia?”