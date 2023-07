Gazzetta: “Parisi-Fiorentina un corteggiamento che parte da lontano. Pronti 12-13 milioni”

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Parisi è ormai vicino alla Fiorentina. Fabiano Parisi vale uno sforzo, ed è quello che Commisso e la Fiorentina sta facendo in queste ore. Il terzino dell’Empoli pare destinato ad andare in viola. Un affare da 12-13 milioni circa.

Parisi-Fiorentina è una storia però che parte da molto lontano. E dire che non sembrava quello il primo reparto da puntellare visto che i viola cercano una punta, un portiere e un centrocampista. Ma il corteggiamento per Parisi nasce da lontano: giovane, italiano, forte.

La scorsa estate la Fiorentina affondò negli ultimi giorni trovando la resistenza dell’Empoli ed anche qualche incomprensione. Tanto che Zurkowski, che doveva fare il percorso inverso, alla fine rimase a Firenze fino a gennaio prima di andare allo Spezia. Stavolta il club di Commisso si è mosso ancora prima e con maggior decisione anche per anticipare la concorrenza folta e di grande qualità (dalla Juve alla Lazio).

LEGGI ANCHE, OFFERTA DALL’ARABIA PER AMRABAT