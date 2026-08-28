Gazzetta: “Paratici ha offerto allo United per Zirkzee un prestito a 5 milioni con obbligo a 15 più bonus"

Nella prima giornata di Premier è rimasto in panchina

Il tempo stringe, perché martedì chiuderà il mercato, e la priorità del venticinquenne è lasciare Old Trafford. Con il reintegro di Marcus Rashford, rientrato dal prestito al Barcellona, gli spazi si sono ulteriormente ridotti: Zirkzee è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della prima giornata di Premier League. La Fiorentina ha così sorpassato la Juventus e, salvo nuove opportunità o sorprese, proverà a chiudere nelle prossime ore. Paratici attende la risposta del Manchester United all'offerta ufficiale presentata ieri.

Fiorentina e Manchester United stanno discutendo un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto oppure da un obbligo condizionato intorno ai 25 milioni, più bonus. A favorire la trattativa potrebbero essere gli ottimi rapporti tra Paratici e l'agente del giocatore, che ha già dato la propria apertura alla destinazione viola. Il pericolo principale resta la concorrenza dei club stranieri, ma a Firenze cresce la fiducia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.