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Gazzetta: “Paratici ha offerto allo United per Zirkzee un prestito a 5 milioni con obbligo a 15 più bonus"

Nella prima giornata di Premier è rimasto in panchina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 09:32
Gazzetta: “Paratici ha offerto allo United per Zirkzee un prestito a 5 milioni con obbligo a 15 più bonus" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Zirkzee
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Il tempo stringe, perché martedì chiuderà il mercato, e la priorità del venticinquenne è lasciare Old Trafford. Con il reintegro di Marcus Rashford, rientrato dal prestito al Barcellona, gli spazi si sono ulteriormente ridotti: Zirkzee è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della prima giornata di Premier League. La Fiorentina ha così sorpassato la Juventus e, salvo nuove opportunità o sorprese, proverà a chiudere nelle prossime ore. Paratici attende la risposta del Manchester United all'offerta ufficiale presentata ieri.

Fiorentina e Manchester United stanno discutendo un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto oppure da un obbligo condizionato intorno ai 25 milioni, più bonus. A favorire la trattativa potrebbero essere gli ottimi rapporti tra Paratici e l'agente del giocatore, che ha già dato la propria apertura alla destinazione viola. Il pericolo principale resta la concorrenza dei club stranieri, ma a Firenze cresce la fiducia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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