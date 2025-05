Gazzetta: “Palladino inevitabilmente in discussione. La Fiorentina è nona, si doveva fare di più”

L’errore da non commettere, in effetti, è pensare che la sconfitta di Venezia sia frutto di episodi sfortunati o che sia un caso isolato. Se la Fiorentina è nona, quasi irrimediabilmente esclusa dalla prossima stagione europea, significa che il cammino non è stato in linea con le ambizioni. Che si doveva fare di più.

Che quello che il tecnico ha chiesto non è stato recepito bene, che c’è stata confusione e che i giocatori (a parte qualche evidente eccezione) solo raramente si sono espressi al top. Sul bilancio di Palladino, che adesso è inevitabilmente in discussione, pesano anche l’eliminazione in Coppa Italia con l’Empoli e la mancata finale di Conference: il Betis è più forte, ma i viola sono sembrati privi di un piano gara adeguato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.