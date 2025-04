Gazzetta: “Palladino ha due dubbi, Gosens e Gudmundsson. Oggi giocano Parisi e Beltran?”

La Fiorentina si presenta alla sfida di oggi con le turbolenze organizzative dei giorni scorsi perché era arrivata in Sardegna sabato per giocare il giorno successivo ma poi, con la gara slittata a mercoledì, si è trovata in una sorta di mini-ritiro improvviso, da gestire. Ma nella corsa all’Europa c’è da trottare, nonostante la Fiorentina abbia 6 punti in più in classifica rispetto alla scorsa stagione dopo lo stesso numero di giornate. Rimangono delle incertezze sulla formazione.

La prima riguarda Gosens che è recuperato e ha già giocato alcuni minuti nel finale di Conference con il Celje, ma sembra in ballottaggio con Fabiano Parisi, anche perché l’allenatore deve ragionare pure sulla partita di domenica prossima in casa contro l’Empoli. Stesso discorso per Beltran e Gudmundsson con una decisione che verrà presa in extremis. La gara spostata e due sfide in quattro giorni possono cambiare le prospettive e portare a riflessioni diverse. Nessun dubbio invece in difesa e centrocampo, dove sembrano esclusi colpi di scena. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.