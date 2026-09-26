Gazzetta: “Oulai, serve tempo per la Serie A: Vanoli chiede più attenzione”

Il rientro di Oulai a Firenze è previsto per il 4 ottobre

Christ Inao Oulai ha ancora bisogno di tempo per prendere pienamente le misure alla Serie A. Il centrocampista ivoriano dovrà soprattutto migliorare la gestione del pallone: la tendenza a trattenerlo troppo o a cercare il palleggio in zone pericolose potrebbe infatti esporre la Fiorentina a rischi, soprattutto nei momenti più delicati delle partite. Per questo, al momento, un suo impiego dal primo minuto nelle gare più complicate appare ancora difficile.La società non ha intenzione di intervenire sugli equilibri della squadra, ma Paolo Vanoli si aspetta da Oulai una maggiore attenzione nella gestione del possesso, senza rinunciare alle qualità che hanno spinto il tecnico a paragonarlo a N’Golo Kanté, che Vanoli aveva allenato ai tempi della sua esperienza da vice al Chelsea.Il rientro a Firenze è fissato per il 4 ottobre, al termine degli impegni con la Costa d’Avorio contro Somalia e Camerun. Oulai ha già conquistato lo spogliatoio con il suo carattere solare e la sua allegria. Ora, però, dovrà dimostrare sul campo di poter replicare in Serie A quanto mostrato al Trabzonspor e conquistarsi progressivamente un posto da titolare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.