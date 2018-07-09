Gazzetta, oltre ai "ritardatari" Pasalic e Pjaca si cerca Da Paul. Prima però vanno piazzati Eysseric e Saponara

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'avanzamento della Croazia ai Mondiali, e l'incertezza sulla panchina del Chelsea, ritarda gli arrivi a Firenze di Pjaca e Pasalic. Co...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'avanzamento della Croazia ai Mondiali, e l'incertezza sulla panchina del Chelsea, ritarda gli arrivi a Firenze di Pjaca e Pasalic. Corvino oltre a Pjaca cerca un altro esterno offensivo ed il nome giusto può essere quello di De Paul dell'Udinese. Giocatore che arriverebbe però solo dopo le cessioni di Eysseric (Francia o Udinese nel suo destino) e Saponara sebbene la sua unicità di ruolo può ridurre le pretendenti.