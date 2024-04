Oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi in vista della sfida col Grifone, con Italiano che ieri aveva concesso un giorno libero. Saranno da valutare le condizioni di Bonaventura, che in Conference League è andato in tribuna perché non al meglio della condizione, mentre lunedì contro il Genoa potrebbe riposare un big: si tratta di Nico Gonzalez, con Italiano che sta valutando se impiegare o far riposare l’argentino contro la squadra dell’ex Gilardino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.