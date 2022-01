Gazzetta, Odriozola, la Fiorentina vuole tenerlo, muro del Real Madrid, chiede oltre 20 milioni

Missione riscatto. Adesso è arrivato anche il gol ad arricchire la stagione da rivelazione di Alvaro Odriozola. L’esterno spagnolo ci ha messo poco per prendersi la fascia destra viola e presto sarà tempo di discutere con il Real Madrid il suo futuro. Il ventiseienne puntava a rilanciarsi in Italia per tornare al Bernabeu da protagonista e giocarsi le sue carte con i Blancos. Commisso non ci sa e farà più di un tentativo per confermarlo nella piazza che gli ha ridato minuti e sorriso. Ma non sarà facile. La strada che porta alla permanenza a Firenze è piena di ostacoli.

Intanto la formula del trasferimento che lo ha portato in Italia: prestito secco. Non c’è un diritto di riscatto, la Fiorentina ha provato a informarsi: il Real non farà sconti. La valutazione di Odriozola è alta, oltre i 20 milioni. Un muro ma i toscani non demordono. La sensazione è che sarebbe un successo anche il rinnovo del prestito per un’altra stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, VLAHOVIC ALL’ARSENAL? LA FIORENTINA HA GIÀ TROVATO UN MISTER X CHE METTE TUTTI D’ACCORDO