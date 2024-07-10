Gazzetta: “Nzola vicino all’addio è fuori dai piani di Palladino. Ieri ha lavorato a parte” 

Imminente l'addio di Nzola alla Fiorentina

Serve quindi una cessione importante e il primo nome vicino all'addio è M'Bala Nzola. L'ex Spezia non rientra nei piani di Palladino e nella giornata di ieri l'agente Branchini ha incontrato la Fiorentina al Viola Park.L'addio sembra davvero vicino. Inoltre, Nzola insieme a Ikonè e Pierozzi ha lavorato a parte. Altro indizio della sua partenza imminente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.