Gazzetta non ha dubbi: “Risultato ok ma la Fiorentina B ha lasciato a desiderare”

La Fiorentina porta via un vantaggio da Celje contro un avversario volenteroso ma mediocre. I viola approfittano delle falle avversarie per segnare due volte, pur regalando un rigore nel finale. In ogni caso giovedì prossimo non dovrebbe essere un problema il passaggio del turno. E vero, non ci saranno Dodò, Zaniolo e Moreno tutti ammoniti, quindi Palladino farà giocare una formazione più logica.

Troppi sono apparsi fuori condizione e si è vista la scarsa intesa. La prestazione ne ha risentito e senza le grandi parate di De Gea forse ci sarebbe stata maggiore apprensione per il ritorno: insomma, la vittoria conta e anche tanto, ma non è secondario il resto. Forse il tecnico viola era convinto di avere un discreto margine e quindi ha pensato a una formazione anche in ottica campionato, ma il rischio di perdere sicurezza era alto. Bene, dunque, il risultato anche se la Fiorentina B ha lasciato un po’ a desiderare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.