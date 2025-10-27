27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta non ha dubbi: “Pioli ha visto il baratro vicino. Non è per niente sereno”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta non ha dubbi: “Pioli ha visto il baratro vicino. Non è per niente sereno”

Redazione

27 Ottobre · 08:54

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 08:54

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

All'ultimo Dodò si divora il gol del 3-2

Il passaggio dal “Non ci resta che piangere”, che getta il Franchi nello sconforto totale, al “Ricominciamo” del 2-2 agguantato con due rigori e con un possibile 3-2 mancato da Dodò, si consuma in mezz’ora. Stefano Pioli vede il baratro da vicino. Con qualcuno che, sotto di due gol, va addirittura a casa e altri che si interrogano in tribuna dove c’è chi battibecca col dg Alessandro Ferrari. «Ma lo mandano via? O si dimette lui?».

Alla fine con la forza dei nervi distesi, mica tanto, Pioli arriva alla via crucis delle interviste post partita. Non è sereno, per niente, e risponde spesso piccato. Ma è rinfrancato. Non dice male quando asserisce che «il Bologna non ha creato più di tanto, abbiamo creato più noi di loro». Ma non tiene conto del doppio svantaggio contro quella squadra “forte”, parole sue, che stava per essere triplo. E non si sofferma sul fatto che la truppa nella prima parte ha sofferto non poco, soprattutto a centrocampo dove nessuno del trio made in Italy è riuscito a elevarsi o a prendere in mano il pallino del gioco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio