Gazzetta non ha dubbi: “Pioli ha visto il baratro vicino. Non è per niente sereno”

Il passaggio dal “Non ci resta che piangere”, che getta il Franchi nello sconforto totale, al “Ricominciamo” del 2-2 agguantato con due rigori e con un possibile 3-2 mancato da Dodò, si consuma in mezz’ora. Stefano Pioli vede il baratro da vicino. Con qualcuno che, sotto di due gol, va addirittura a casa e altri che si interrogano in tribuna dove c’è chi battibecca col dg Alessandro Ferrari. «Ma lo mandano via? O si dimette lui?».

Alla fine con la forza dei nervi distesi, mica tanto, Pioli arriva alla via crucis delle interviste post partita. Non è sereno, per niente, e risponde spesso piccato. Ma è rinfrancato. Non dice male quando asserisce che «il Bologna non ha creato più di tanto, abbiamo creato più noi di loro». Ma non tiene conto del doppio svantaggio contro quella squadra “forte”, parole sue, che stava per essere triplo. E non si sofferma sul fatto che la truppa nella prima parte ha sofferto non poco, soprattutto a centrocampo dove nessuno del trio made in Italy è riuscito a elevarsi o a prendere in mano il pallino del gioco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.