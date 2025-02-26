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Gazzetta non ha dubbi: “Palladino ha sempre pensato alla squadra h24. E gli va dato atto”

L'allenatore ha lavorato sulla testa dei suoi calciatori per capire cosa non va dopo altre tre sconfitte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2025 08:46
Gazzetta non ha dubbi: “Palladino ha sempre pensato alla squadra h24. E gli va dato atto” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina lavora al Viola Park sotto lo sguardo attento degli uomini mercato Daniele Pradè e Roberto Goretti, ma soprattutto con lo staff di Raffaele Palladino che, questo va detto, ha sempre pensato, per dirla col tecnico, h24 alla squadra. E gli va dato atto. L'allenatore ha lavorato sulla testa dei suoi calciatori per capire cosa non va dopo altre tre sconfitte che mettono a rischio la qualificazione europea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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