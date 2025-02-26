Gazzetta non ha dubbi: “Palladino ha sempre pensato alla squadra h24. E gli va dato atto”

L'allenatore ha lavorato sulla testa dei suoi calciatori per capire cosa non va dopo altre tre sconfitte

La Fiorentina lavora al Viola Park sotto lo sguardo attento degli uomini mercato Daniele Pradè e Roberto Goretti, ma soprattutto con lo staff di Raffaele Palladino che, questo va detto, ha sempre pensato, per dirla col tecnico, h24 alla squadra. E gli va dato atto. L'allenatore ha lavorato sulla testa dei suoi calciatori per capire cosa non va dopo altre tre sconfitte che mettono a rischio la qualificazione europea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.