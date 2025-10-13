13 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:03

Gazzetta non ha dubbi: “Momento no per Dzeko, sempre in panchina anche con la Bosnia”

Gazzetta non ha dubbi: "Momento no per Dzeko, sempre in panchina anche con la Bosnia"

13 Ottobre

In campionato con la Fiorentina ha giocato solo 89'

Momento no per Edin Dzeko. Il trentanovenne centravanti bosniaco è rimasto per tutta la partita in panchina (0 minuti pure per l’altro viola il difensore 2007 Kospo) nella vittoria (4-1) della sua Nazionale contro Malta. Dzeko, finora, è stato schierato da Pioli soltanto 89 minuti in campionato. Ha giocato da titolare contro il Napoli ed è stato sostituito all’intervallo. Poi 13′ a Torino, e altrettanti in casa conto il Como. In campo al 43′ della ripresa a Pisa e al 30′ della ripresa per l’assalto finale contro la Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

