Gazzetta non ha dubbi: “Momento no per Dzeko, sempre in panchina anche con la Bosnia”

Momento no per Edin Dzeko. Il trentanovenne centravanti bosniaco è rimasto per tutta la partita in panchina (0 minuti pure per l’altro viola il difensore 2007 Kospo) nella vittoria (4-1) della sua Nazionale contro Malta. Dzeko, finora, è stato schierato da Pioli soltanto 89 minuti in campionato. Ha giocato da titolare contro il Napoli ed è stato sostituito all’intervallo. Poi 13′ a Torino, e altrettanti in casa conto il Como. In campo al 43′ della ripresa a Pisa e al 30′ della ripresa per l’assalto finale contro la Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.