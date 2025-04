Gazzetta non ha dubbi: “Il Milan vuole Comuzzo, la Fiorentina lo valuta 40 milioni”

Fari puntati infine sul pacchetto arretrato dove, in caso di addio di Theo Hernandez, andrà cercato un nuovo titolare per la fascia sinistra: Destiny Udogie piace, ma il Tottenham non è un club facile con cui trattare. Paratici, se prenderà la guida dell’area sportiva rossonera, lo ha già acquistato nel 2022 per gli Spurs e a lui piace parecchio.

Capitolo difensore centrale: Diego Coppola del Verona è considerato un prospetto interessante che però deve maturare; uno su cui investire, anche se più giovane del gialloblù, è Pietro Comuzzo, che la Fiorentina valuta quaranta milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.