Gazzetta non ha dubbi: “Il guaio alla caviglia per Kean è diventato una noia minima”

Ora il guaio alla caviglia per Kean è diventato una noia minima e il centravanti è di nuovo senza freni. E andato sempre in gol nelle ultime tre giornate (Torino, Como e Pisa) e meglio, in viola, aveva fatto solo fra ottobre e novembre 2024 quando ha avuto una striscia positiva di sette gol in quattro partite consecutive in cui era sceso in campo. Con Palladino volava e ora è tornato a incidere pure con Vanoli per il quale rappresenta l’uomo della salvezza. I suoi gol sono la vera chiave per uscire dai guai, a costo di fare un altro sgambetto all’amico Zaniolo. L’Udinese è la squadra contro cui Moise ha segnato più reti in A (6) fra cui la doppietta dello scorso 21 dicembre, all’andata (5-1) quando il centravanti, lanciato a rete aveva anche procurato l’espulsione del portiere friulano Okoye, dopo appena sette minuti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.