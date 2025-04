Gazzetta non ha dubbi: “Gudmundsson? Deve brillare. Servono 17 milioni alla Fiorentina per riscattarlo”

Gudmundsson è al centro, è la stella che oggi deve brillare. Per la Fiorentina, ma anche per se stesso. Il club di Rocco Commisso ha sganciato otto milioni al Genoa per il prestito annuale. Ma per “ritirarlo” definitivamente bisogna arrivare alla cassa con altri 17, sperando, nel frattempo, che il processo che vede il numero 10 implicato per cattiva condotta sessuale si chiuda una volta per tutte senza conseguenze negative.

Gud ha ritrovato anche la sua Nazionale, ma deve soprattutto ritrovarsi in questo sprint finale in cui lui, i compagni, Palladino, ma soprattutto il club si giocano l’Europa. Condizione indispensabile per coltivare sogni di gloria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.