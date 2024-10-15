Gazzetta non ha dubbi: “Colpani si gioca il riscatto. Si deve guadagnare la fiducia del club” 

Colpani migliora partita dopo partita. Ha la fiducia di Palladino

Raffaele Palladino, da quando è arrivato a Firenze, non rinuncia mai ad Andrea Colpani. Da quando è allenatore della Fiorentina, l'ex Monza è sempre sceso in campo. Questo va a indicare la massima fiducia che l'allenatore viola ripone nelle capacità dell'ex Atalanta.

Colpani migliora partita dopo partita. Il palo con la Lazio, la buona prestazione con il Milan e i sempre maggiori minuti in campo rassicurano la Fiorentina. Lo stesso agente, Tullio Tinti, nella giornata di ieri ha elogiato il percorso svolto da Colpani da quando è arrivato a Firenze. Adesso però, si deve guardare anche al futuro.

L'ex Monza infatti è arrivato alla corte di Palladino con un prestito oneroso a 4 milioni e con un riscatto fissato a 12. È ancora presto per parlare di riscatto, la corsa certa è che "El Flaco" si deve guadagnare, partita dopo partita, la fiducia del club. L'anno scorso segnò 8 gol, uno proprio contro il Lecce. La speranza è che domenica si possa ripetere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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