Gazzetta non ha dubbi: “Barcellona e Bayern Monaco pronti a fare follie per Kean. Sirene dalla Premier”

Nel ritiro di Cagliari Moise Kean ha fatto di nuovo il pieno di fiducia e affetto. Un’ulteriore iniezione d’amore che l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale oggi cercherà di trasformare ancora in oro, a livello di gol. È a quota 23 stagionali, di cui 17 in Serie A e le parole del presidente Rocco Commisso, pronunciate con il cuore ieri mattina in hotel in centro (nel pomeriggio la squadra ha dovuto cambiare albergo), sono state un modo per rafforzare le convinzioni del giocatore per il presente e per il futuro.

La Fiorentina sa che il centravanti ha gli occhi del mercato puntati da mesi e, dal Barcellona al Bayern Monaco senza dimenticare la Premier League, sono tutti pronti a fare follie per l’attaccante viola che segna tanto e lotta ancor di più su ogni pallone. Nei giorni scorsi il presidente Commisso aveva annunciato che avrebbe avuto un incontro con Moise e così ha fatto. Poi è tornato con la moglie a Firenze (visto il rinvio del match) e vedrà la gara in tv, mentre il numero 20 dovrà fare la differenza sul campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.