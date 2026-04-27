Gazzetta non ha dubbi: “Ai punti avrebbe vinto la Fiorentina che ci ha provato di più nonostante le assenze”

Osservato speciale Grosso, uno dei candidati per la panchina della Fiorentina

Ai punti avrebbe vinto la Fiorentina, che ci ha provato di più nonostante le tante assenze e ha sperperato un'occasionissima con Solomon nel primo tempo. I neroverdi però hanno colpito il palo nella ripresa con Pinamonti. Osservato speciale Fabio Grosso, uno dei candidati per la panchina della Fiorentina per il 2026-27, che ha lasciato tracce di concretezza più che di gioco, complice anche la squalifica di Berardi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.