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Gazzetta non ha dubbi: “Ai punti avrebbe vinto la Fiorentina che ci ha provato di più nonostante le assenze”

Osservato speciale Grosso, uno dei candidati per la panchina della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2026 09:06
Gazzetta non ha dubbi: “Ai punti avrebbe vinto la Fiorentina che ci ha provato di più nonostante le assenze” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ai punti avrebbe vinto la Fiorentina, che ci ha provato di più nonostante le tante assenze e ha sperperato un'occasionissima con Solomon nel primo tempo. I neroverdi però hanno colpito il palo nella ripresa con Pinamonti. Osservato speciale Fabio Grosso, uno dei candidati per la panchina della Fiorentina per il 2026-27, che ha lasciato tracce di concretezza più che di gioco, complice anche la squalifica di Berardi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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