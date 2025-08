Situazione diversa per Dodò, che ha un contratto in scadenza nel 2027 e per il quale non è previsto un rinnovo imminente. Il terzino brasiliano piace sul mercato, ma la Fiorentina lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che al momento nessun club ha messo sul tavolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.