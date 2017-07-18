Gazzetta, niente contropartite per Bernardeschi. La Fiorentina chiede solo soldi. La cifra...
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per Bernardeschi chiederebbe solamente soldi, senza contropartite tecniche..
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 10:27
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per Bernardeschi chiederebbe solamente soldi, senza contropartite tecniche. Orsolini è andato all'Atalanta, Pjaca ha rifiutato, con Rincon nessuna vera trattativa e Sturaro vuole continuare il suo percorso con Allegri.
I viola vogliono cosí 40 milioni senza voler fare il gioco del ribasso.