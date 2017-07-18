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Gazzetta, niente contropartite per Bernardeschi. La Fiorentina chiede solo soldi. La cifra...

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per Bernardeschi chiederebbe solamente soldi, senza contropartite tecniche..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 10:27
Gazzetta, niente contropartite per Bernardeschi. La Fiorentina chiede solo soldi. La cifra... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per Bernardeschi chiederebbe solamente soldi, senza contropartite tecniche. Orsolini è andato all'Atalanta, Pjaca ha rifiutato, con Rincon nessuna vera trattativa e Sturaro vuole continuare il suo percorso con Allegri.

I viola vogliono cosí 40 milioni senza voler fare il gioco del ribasso.

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