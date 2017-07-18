Gazzetta, niente contropartite per Bernardeschi. La Fiorentina chiede solo soldi. La cifra...

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per Bernardeschi chiederebbe solamente soldi, senza contropartite tecniche..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per Bernardeschi chiederebbe solamente soldi, senza contropartite tecniche. Orsolini è andato all'Atalanta, Pjaca ha rifiutato, con Rincon nessuna vera trattativa e Sturaro vuole continuare il suo percorso con Allegri.

I viola vogliono cosí 40 milioni senza voler fare il gioco del ribasso.