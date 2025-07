Da quando è arrivato in Italia l’argentino ha avuto difficoltà nel trovare un ruolo preciso, faticando sia con Vincenzo Italiano che con Raffaele Palladino. II River Plate si è mostrato interessato e la Fiorentina sarebbe pronta a cederlo per circa 10 milioni. Ancora però non ci sono state offerte ufficiali e il club argentino non arriva alla cifra richiesta. La situazione comunque rimane da monitorare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.