Labaro Viola

Gazzetta, Montella riparte con un 4-3-3. Molti giovani sotto esame a Moena. I colpi ad effetto arriveranno da metà luglio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che Vincenzo Montella ripartirà con un 4-3-3 molto spagnoleggiante con qualità e possesso palla. A gara in corsa si potrebbe trasformare in un 3-5-2. L'a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 12:44
Gazzetta, Montella riparte con un 4-3-3. Molti giovani sotto esame a Moena. I colpi ad effetto arriveranno da metà luglio - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Rassegna Stampa
Fiorentina
Montella
Condividi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che Vincenzo Montella ripartirà con un 4-3-3 molto spagnoleggiante con qualità e possesso palla. A gara in corsa si potrebbe trasformare in un 3-5-2. L'aeroplanino ha come primo obiettivo un regista. Spera poi di ripartire da Chiesa ed utilizzarlo com attaccante vero. A Moena sotto esame ci saranno Eysseric, Saponara e Sottil oltre ai giovani Ranieri, Vlahovic e Montiel. I colpi ad effetto arriveranno da metà luglio. De Paul resta il vero obiettivo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok