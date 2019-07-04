Gazzetta, Montella riparte con un 4-3-3. Molti giovani sotto esame a Moena. I colpi ad effetto arriveranno da metà luglio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che Vincenzo Montella ripartirà con un 4-3-3 molto spagnoleggiante con qualità e possesso palla. A gara in corsa si potrebbe trasformare in un 3-5-2. L'a...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che Vincenzo Montella ripartirà con un 4-3-3 molto spagnoleggiante con qualità e possesso palla. A gara in corsa si potrebbe trasformare in un 3-5-2. L'aeroplanino ha come primo obiettivo un regista. Spera poi di ripartire da Chiesa ed utilizzarlo com attaccante vero. A Moena sotto esame ci saranno Eysseric, Saponara e Sottil oltre ai giovani Ranieri, Vlahovic e Montiel. I colpi ad effetto arriveranno da metà luglio. De Paul resta il vero obiettivo.