Gazzetta, Milenkovic no al rinnovo ma manca l’offerta giusta, servono 15 milioni

Nikola Milenkovic ha il contratto in scadenza tra dieci mesi e non ha nessuna intenzione di allungarlo. Lo ha detto e ripetuto anche durante il ritiro di Moena ai dirigenti. Il problema è che per il momento non si è presentato nessun club alla Fiorentina con un’offerta vera. Forse perchè chi interessato a Nikola spera di abbassare il prezzo del cartellino del giocatore continuando a restare nell’ombra. Pradè proverà ad accelerare i tempi. Proponendo per l’ennesima volta l’allungamento del contratto o chiedendo al suo manager di portare la proposta giusta. La società viola valuta Milenkovic quindici milioni. Oggi una delle piste importanti porta alla Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, AMRABAT È NEL MIRINO DEL TORINO: A BREVE LA PISTA POTREBBE SCALDARSI