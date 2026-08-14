Gazzetta: “Mastantuono non giocherà dall’inizio, Grosso gli concederà uno spezzone di partita”
Gli occhi dei presenti cercheranno soprattutto l'argentino
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 08:32
Gli occhi dei presenti (venduti 14 mila biglietti) cercheranno soprattutto Franco Mastantuono, fantasista arrivato dal Real Madrid, pezzo pregiato del mercato. Probabile che non giochi dall'inizio essendo arrivato una settimana fa, più facile che Grosso gli conceda uno spezzone di partita. Moise Kean invece partirà titolare, simbolo della continuità in mezzo a tante novità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.