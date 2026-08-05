Gazzetta: “Mastantuono arriva ma Paratici considera fondamentale il pieno consenso del giocatore”

I contatti tra le due società proseguono per definire gli ultimi dettagli

La Fiorentina continua a lavorare per Franco Mastantuono, ma considera fondamentale un aspetto: il pieno consenso del giocatore. Il club viola non ha mai forzato i tempi della trattativa, lasciando al talento argentino tutto il tempo necessario per decidere, ritenendo la sua convinzione totale una condizione indispensabile per chiudere l'operazione.

I contatti tra Fiorentina e Real Madrid proseguono per definire gli ultimi dettagli, favoriti dagli ottimi rapporti del direttore sportivo Fabio Paratici con il club spagnolo, già consolidati dopo l'operazione che ha portato Victor Valdepeñas in viola. La società, però, preferisce mantenere prudenza finché tutti gli aspetti dell'accordo non saranno definiti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.