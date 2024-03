Gazzetta: “L’unico pericolo per la Fiorentina è la Fiorentina, non sta attraversando un momento esaltante” 

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla Fiorentina: “Già il torneo non propone una griglia di imbattibili, poi il sorteggio ha offerto il teorico meglio, il Maccabi Haifa che oltretutto non può giocare nello stadio caldissimo dove ha messo in ginocchio la Juve l’anno scorso, l’unico motivo per cui si ricordi di recente un club israeliano. Un bene per una Fiorentina che non attraversa un momento esaltante. L’unico pericolo per la Fiorentina è la Fiorentina”.

