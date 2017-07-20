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Gazzetta, lunedi giorno decisivo per Kalinic. I Milan peró gioca al ribasso..

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedi potrebbe essere il giorno decisivo per vedere Kalinic a Milano. I rossoneri..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 09:51
Gazzetta, lunedi giorno decisivo per Kalinic. I Milan peró gioca al ribasso.. - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Come riportato da La Gazzetta dello Spor, nella serata di ieri è arrivato in ritiro anche Nikola Kalinic. Il ragazzo sembra peró destinato a rifare nuovamente le valigie dato che il pressing del Milan continua. La Fiorentina chiede 25 piú bonus (30 totali) mentre i rossoneri puntano a 22.

La dirigenza del diavolo torna dalla Cina domenica, il giorno decisivo per Kalinic potrebbe essere lunedí.

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