Gazzetta, lunedi giorno decisivo per Kalinic. I Milan peró gioca al ribasso..
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedi potrebbe essere il giorno decisivo per vedere Kalinic a Milano. I rossoneri..
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 09:51
Come riportato da La Gazzetta dello Spor, nella serata di ieri è arrivato in ritiro anche Nikola Kalinic. Il ragazzo sembra peró destinato a rifare nuovamente le valigie dato che il pressing del Milan continua. La Fiorentina chiede 25 piú bonus (30 totali) mentre i rossoneri puntano a 22.
La dirigenza del diavolo torna dalla Cina domenica, il giorno decisivo per Kalinic potrebbe essere lunedí.