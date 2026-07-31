Labaro Viola

Gazzetta: "L'Italia perfetta per Mastantuono. Piace a Fiorentina, Roma e Milan"

Il Real Madrid lo vuole in prestito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2026 09:43
Gazzetta: "L'Italia perfetta per Mastantuono. Piace a Fiorentina, Roma e Milan" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Franco Mastantuono, che tra due settimane esatte compirà 19 anni. Arrivato 12 mesi fa per far innamorare il Bernabeu, cerca una casa più modesta e sicura. II Madrid vuole darlo in prestito perché ritrovi il campo e il piacere di giocare. L'Italia sarebbe perfetta: si parla di Fiorentina, Roma, Milan, qualsiasi piazza pur di andare lontano dalla Liga e ripartire riattaccando il magico filo tessuto in Argentina e spezzato a Madrid. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok