Gazzetta, Lirola sempre più vicino al trasferimento alla Fiorentina. Le cifre...

Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, si sta avvicinando sempre di più alla Fiorentina il terzino spagnolo Pol Lirola. L’esterno destro del Sassuolo, ha trovato l’accordo da tempo con con i viola,...

Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, si sta avvicinando sempre di più alla Fiorentina il terzino spagnolo Pol Lirola. L’esterno destro del Sassuolo, ha trovato l’accordo da tempo con con i viola, i quali però hanno trovato di fronte il muro neroverde. La prima offerta arrivava a 10 milioni di euro più bonus e, grazie alla mediazione dei procuratori, adesso su quelle cifre sembra essere stata trovata una quadra